На МКАД движение парализовано после кульбита авто

В Москве на МКАД столкнулись три машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 46 км МКАД (перед съездом №46) произошло ДТП с участием трех автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По ифнормации канала, в настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии. Уточняются данные о пострадавших. В Дептрансе отметили, что сейчас движение на МКАД затруднено, поэтому водителям стоит выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мотоциклист врезался в проезжающий фургон. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист едет на большой скорости и врезается в поворачивающий фургон. Байкер ударяется об капот, отлетает и приземляется на проезжую часть. После столкновения к пострадавшему подбегает водитель Ford и очевидцы. На записи также видно, как возле места ДТП останавливаются автомобили.

