«Жесткое столкновение»: в Петербурге байкер отлетел от удара авто, и это попало на камеры

В Петербурге на видео попало, как байкер на скорости влетел в фургон

В Санкт-Петербурге мотоциклист врезался в проезжающий фургон. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Жесткое столкновение мотоцикла и фургона: сегодня днем байкер ехал по проспекту Ветеранов и на перекрестке врезался в белый «Форд» — водитель авто в это время поворачивал и не уступил дорогу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист едет на большой скорости и врезается в поворачивающий фургон. Байкер ударяется об капот, отлетает и приземляется на проезжую часть. После столкновения к пострадавшему подбегает водитель Ford и очевидцы. На записи также видно, как возле места ДТП останавливаются автомобили.

По информации канала, в момент ДТП мотоциклист был в шлеме, но в обычной куртке без защиты. В МВД отметили, что прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, оценив его состояние как тяжелое.

До этого на востоке Москвы электробус задавил женщину-пешехода, которая переходила светофор.

Ранее байкер разбился в центре Москвы и попал на видео.