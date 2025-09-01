На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Байкер разбился в центре Москвы и попал на видео

В Москве байкер разбился у парка «Зарядье», он не выжил
В Москве на набережной возле парка «Зарядье» байкер врезался в дорожный знак и затем упал с мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«На Москворецкой набережной рядом с парком «Зарядье» мотоциклист врезался в бордюрный камень», — говорится в публикации.

В результате полученных травм мужчина не выжил. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.

До этого на востоке Москвы электробус задавил женщину-пешехода, которая переходила светофор.

Инцидент произошел на Святоозерской улице в районе дома 12. По предварительным данным, водитель электробуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате полученных травм женщина не выжила.

Ранее россиянин обвинил в ДТП круиз-контроль автомобиля GAC.

