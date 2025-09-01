Подмосковье заняло первое место по числу пешеходов-нарушителей

В Подмосковье в 2024 году пешеходы совершили свыше 118 тысяч нарушений ПДД

В 2024 году Московская область заняла первое место в стране по числу пешеходов-нарушителей правил дорожного движения. Об этом, ссылаясь на статистические данные МВД России, сообщает РИА Новости.

Общее количество нарушений пешеходами правил дорожного движения в Подмосковье превысило 118 тысяч. В Москве произошло 95,6 тысячи подобных нарушений, в Санкт-Петербурге — более 68,7 тысячи.

15 августа вице-президент Движения автомобилистов и почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский заявил, что в России необходимо ввести штрафы для пешеходов в наушниках или с телефоном в руках.

19 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге троллейбус наехал на 44-летнюю женщину-пешехода, которая, нарушив правила дорожного движения, внезапно вышла на проезжую часть.

В декабре сообщалось, что в Подмосковье с начала года ликвидировали более 200 «опасных» троп возле ж/д путей.

Ранее сообщалось, что в России нейросеть начнет выявлять нарушения ПДД велокурьеров.