В России хотят штрафовать пешеходов в наушниках

В России необходимо ввести штрафы для пешеходов в наушниках или с телефоном в руках. Об этом изданию «Абзац» рассказал вице-президент Движения автомобилистов России и почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский.

«Нам нужен такой штраф, потому что водителей со всех сторон прижали: по телефону говорить нельзя, детское кресло обязали ставить. А пешеход все еще находится вне наказания. Думаю, что пару тысяч рублей надо выписывать за это дело. Отслеживать будут по камерам. И сотрудники ГАИ [станут осуществлять контроль] – сейчас, мы видим, кругом рейды идут», – сообщил специалист.

По мнению юриста, подобный штраф послужит сдерживающим фактором для людей, чье поведение на проезжей части может спровоцировать ДТП и другие опасные ситуации.

По словам адвоката, согласно законодательству РФ, штраф за переход проезжей части в необорудованном для пешеходов месте или на красный сигнал светофора составляет 500 рублей. Ольшанский отметил, что для граждан, передвигающихся на велосипеде и других участников движения, нарушающих ПДД, предусмотрены санкции в виде штрафа в 800 рублей.

