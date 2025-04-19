Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге троллейбус наехал на женщину-пешехода

В Санкт-Петербурге троллейбус наехал на женщину-пешехода, спасти ее не удалось
close
Global Look Press

В Санкт-Петербурге на Гороховой улице троллейбус наехал на женщину-пешехода. Об этом сообщает портал «78.ru».

Происшествие произошло в субботу, 19 апреля, около 8 часов утра у дома № 57 по Гороховой улице. 43-летняя женщина, управляя троллейбусом, совершила наезд вне зоны перехода на внезапно вышедшую на проезжую часть 44-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы, ее не удалось спасти.

На опубликованном с места события видео видно, как женщина выходит на проезжую часть в неположенном месте — прямо перед ехавшим транспортом. Проводится проверка обстоятельств случившегося.

До этого стало известно, что в Петербурге 77-летняя женщина упала во время торможения троллейбуса и получила переломы. Инцидент произошел 14 апреля, когда пожилая жительница Васильевского острова ехала в троллейбусе, следовавшем по маршруту №1. На углу 1-й линии ВО и Кадетской линии ВО транспорт затормозил, и пенсионерка упала. В результате пожилую женщину доставили в медицинское учреждение и госпитализировали.

Ранее на видео попало, как крыса залезла в авто и поехала по Санкт-Петербургу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами