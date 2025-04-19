В Петербурге троллейбус наехал на женщину-пешехода

В Санкт-Петербурге троллейбус наехал на женщину-пешехода, спасти ее не удалось

В Санкт-Петербурге на Гороховой улице троллейбус наехал на женщину-пешехода. Об этом сообщает портал «78.ru».

Происшествие произошло в субботу, 19 апреля, около 8 часов утра у дома № 57 по Гороховой улице. 43-летняя женщина, управляя троллейбусом, совершила наезд вне зоны перехода на внезапно вышедшую на проезжую часть 44-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы, ее не удалось спасти.

На опубликованном с места события видео видно, как женщина выходит на проезжую часть в неположенном месте — прямо перед ехавшим транспортом. Проводится проверка обстоятельств случившегося.

До этого стало известно, что в Петербурге 77-летняя женщина упала во время торможения троллейбуса и получила переломы. Инцидент произошел 14 апреля, когда пожилая жительница Васильевского острова ехала в троллейбусе, следовавшем по маршруту №1. На углу 1-й линии ВО и Кадетской линии ВО транспорт затормозил, и пенсионерка упала. В результате пожилую женщину доставили в медицинское учреждение и госпитализировали.

Ранее на видео попало, как крыса залезла в авто и поехала по Санкт-Петербургу.