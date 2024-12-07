В Подмосковье с начала года ликвидировали более 200 «опасных» троп

С начала 2024 года в более чем 30 округах Московской области ликвидировали более 200 «опасных» троп возле ж/д путей, сообщает пресс-служба минтранса региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, специалисты установили более 1,5 км ограждений, чтобы люди реже переходили ж/д пути в опасных местах.

«На железной дороге Подмосковья с начала года зафиксировали 180 смертельных случаев, а 90 из них произошли при переходе по «опасным» тропам», — сказал он.

Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Долгопрудном, Щелкове. Минтранс Подмосковья напомнил жителям и гостям региона, что не нужно переходить пути в неположенных местах, выламывать ограждения, чтобы «сократить» время.