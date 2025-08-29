Названы 5 регионов России, где проще всего найти хороший подержанный автомобиль

В январе-июне 2025 года больше всего авто, привлекательных с точки зрения выкупа, продавалось в Москве и Московской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авто.ру Бизнес».

«По доле предложений хороших авто с пробегом среди субъектов РФ лидируют Москва и Московская область (22,5% от всех объявлений в регионе), Санкт-Петербург и Ленинградская область (20%), Татарстан (18,3%), Краснодарский (18%) и Ставропольский (17,8%) края. Наименьшая доля — в Ярославской (12,1%), Курской (12%), Тверской (11,9%) и Псковской (10,9%) областях», — сообщают «Известия».

При анализе учитывались машины не старше 7 лет с пробегом до 150 тыс. километров.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

