Заплатим за мошенников: россиянам вдвое повысят цены ОСАГО из-за чужих преступлений

Центробанк хочет вдвое повысить стоимость ОСАГО в регионах, где страховщики жалуются на махинации с автостраховками. Вдобавок к этому абсолютно все регионы страны ждет подорожание ОСАГО на 15% из-за расширения тарифного коридора. Мотоциклистам достанется больше всего — для них тарифы поднимутся на 40%. Уже сейчас десятки тысяч россиян предпочитают не покупать ОСАГО, считая этот продукт бесполезным из-за нежелания страховщиков адекватно ущербу платить по счетам. К чему это приведет — в материале «Газеты.Ru».

Центробанк опубликовал проект указания «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в соответствии с которым тарифный коридор базовой ставки ОСАГО (на нее умножаются поправочные коэффициенты для расчета окончательной суммы полиса) планируется расширить на 15% для автомобилей и сразу на 40% — для мотоциклов.

Повышение планки тарифного коридора в Центробанке объясняют увеличением стоимости запчастей и ростом выплат у страховщиков.

«Для обычных автомобилистов тарифный коридор не менялся с сентября 2022 года. При этом средняя выплата существенно увеличилась: ее значение за шесть месяцев 2025 года было на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 32% выше в сравнении со значением за первые шесть месяцев 2023 года», — отмечается в пояснительной записке к проекту указания ЦБ.

close Евгений Горбачев/РИА Новости

В результате для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, тарифный коридор в верхней границе поднимется до 8,7 тыс. рублей, а в нижней снизится до 1,4 тыс. рублей (сейчас — 1,6-7,5 тыс. рублей).

Как изменится ОСАГО для других транспортных средств Юридическим лицам коридор расширят в диапазоне от 724 рублей до 6,6 тыс. рублей (при нынешних 852-5,7 тыс. рублей). Для грузовиков полной массой до 16 тонн максимальная ставка составит 13,7 тыс. рублей против нынешних 11,9 тыс. рублей.



Для автомобилей такси верхнюю планку тарифного коридора предлагается поднять до 18,1 тыс. рублей с нынешних 15,8 тыс. рублей, для мотоциклов — до 4,3 тыс. рублей против действующих 3 тыс. рублей.

«Количество страховых случаев за семь месяцев 2025 года, где виновником был мотоциклист, увеличилось на 30% по сравнению с семью месяцами 2024 года, и составило 1 827 случаев. Рост выплат составил 40% по тем же сравниваемым периодам — до 205,4 млн руб.», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) о мотивах повышения тарифа для байкеров.

Также документ ЦБ предусматривает увеличение вдвое территориального коэффициента в регионах с высокими рисками страхового мошенничества в системе ОСАГО . В терминологии РСА такие регионы называются «токсичными». Пока кандидатами на включение в токсичный список значатся Ингушетия и Новосибирская область. Впрочем, без всякого обоснования на мошенничество будет повышен территориальный коэффициент и в 14 других населенных пунктах различных регионов РФ. В 12 городах его предлагается снизить .

В РСА объясняют необходимость удвоения стоимости ОСАГО в двух регионах активными действиями злоумышленников.

«Согласно новому проекту указания ЦБ, наибольшие изменения ждут Республику Ингушетию и Новосибирскую область — лидеров антирейтинга «Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» Банка России», — уточнили в РСА.

На вопрос «Газеты.Ru» о принципе выбора этих двух регионов при наличии других высокорисковых, а также о том, планируется ли в дальнейшем расширить практику применения двойного коэффициента на другие субъекты РФ, в РСА не ответили.

В число регионов, где предлагается удвоить стоимость ОСАГО, не попал Дагестан, который также входит в «красную» зону по рискам мошенничества. Центробанк к рисковой зоне относит также Челябинскую, Ульяновскую и Липецкую области, Хабаровский и Приморский края, Карачаево-Черкесскую и Чеченскую республики, Татарстан и Северную Осетию — Аланию.

Просто предлог, чтобы повысить ОСАГО

Введение двойного тарифа по ОСАГО со ссылкой на большую активность мошенников в том или ином регионе может распространиться и на другие субъекты РФ, убежден вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

close «Лада-Приора» на месте происшествия

«Непонятно, почему установлены эти два региона сейчас. Поэтому нет и гарантии того, что завтра их не будет 50, а послезавтра — вся страна.

Может быть, обкатывают новый механизм», — сказал Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт также сомневается в необходимости повышения на 40% базовой ставки ОСАГО для мотоциклистов, поскольку статистика их аварийности искажена авариями с участием питбайков, которые не ставят на государственный учет и не страхуют по ОСАГО.

«Огромное количество мототехники, которая попадает в аварии — это питбайки, а не обычные мотоциклы. Когда происходит ДТП, Госавтоинспекция часто пишет в протоколе, что это мотоциклы. Этот правовой пробел необходимо закрывать», — заявил Шапарин.

С одной стороны, повышение стоимости полиса ОСАГО для мотоциклов оправдано из-за их опасности, но с другой — они эксплуатируются только летом, обращает внимание адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. А страховка платится за весь календарный год, напоминает юрист.

close Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва»

«При ДТП с мотоциклом, как правило, страдает и его водитель, выплата идет и по здоровью. Но нужно понимать, что мотоцикл эксплуатируется не весь год, и говорить, что он несет риски круглогодично, наверное, неправильно», — рассуждает Радько в беседе с «Газетой.Ru».

За мошенников накажут всех

Введение же двойного тарифа для регионов с высокими рисками мошенничества скорее приведет к массовому отказу водителей от оформления ОСАГО, считает адвокат Сергей Радько. Он напомнил, что сейчас уже десятки тысяч россиян ездят без полисов ОСАГО, потому что не доверяют автогражданке из-за неадекватных выплат, намеренно занижаемых страховщиками.

«Наверняка может увеличиться количество водителей, которые будут ездить без полиса ОСАГО, либо покупать полис подешевле. Тем более непонятно,

почему за мошеннические действия, которые кто-то совершает, должны платить все автомобилисты.

Может быть, с мошенниками нужно бороться через правоохранительные органы?», — приводит аргументы юрист.

Мошеннические действия должны выявляться МВД во взаимодействии со страховыми компаниями, которые могут обращаться в полицию с заявлениями, соглашается Антон Шапарин из НАС.

«Наказывать всех людей тарифом из-за того, что страховые компании бездействуют, контрпродуктивно. Это приводит к уменьшению количества страхующихся. А тут еще заплати за себя и за того парня», — подчеркивает он.

По словам Шапарина, сейчас в системе ОСАГО занижают выплаты за счет занижения стоимости запчастей в справочниках РСА, по которым рассчитывается сумма компенсации при авариях. Расширение тарифного коридора приведет к подорожанию полисов, предупредил он.

«Это подорожание на 15%, потому что 60% всех полисов продаются по верхней границе тарифного коридора, а остальные — недалеко от этой верхней границы. Причем это подорожание значительно больше уровня инфляции », — заключил Шапарин.

Проект указания ЦБ размещен для общественного обсуждения. После завершения всех необходимых процедур, связанных с его разработкой и принятием он будет направлен на регистрацию в Минюст, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе регулятора.