Заплатим за мошенников: россиянам вдвое повысят цены ОСАГО из-за чужих преступлений

Центробанк опубликовал проект указания «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в соответствии с которым тарифный коридор базовой ставки ОСАГО (на нее умножаются поправочные коэффициенты для расчета окончательной суммы полиса) планируется расширить на 15% для автомобилей и сразу на 40% — для мотоциклов.
Повышение планки тарифного коридора в Центробанке объясняют увеличением стоимости запчастей и ростом выплат у страховщиков.
«Для обычных автомобилистов тарифный коридор не менялся с сентября 2022 года. При этом средняя выплата существенно увеличилась: ее значение за шесть месяцев 2025 года было на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 32% выше в сравнении со значением за первые шесть месяцев 2023 года», — отмечается в пояснительной записке к проекту указания ЦБ.
В результате для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, тарифный коридор в верхней границе поднимется до 8,7 тыс. рублей, а в нижней снизится до 1,4 тыс. рублей (сейчас — 1,6-7,5 тыс. рублей).
«Количество страховых случаев за семь месяцев 2025 года, где виновником был мотоциклист, увеличилось на 30% по сравнению с семью месяцами 2024 года, и составило 1 827 случаев. Рост выплат составил 40% по тем же сравниваемым периодам — до 205,4 млн руб.», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) о мотивах повышения тарифа для байкеров.
Также документ ЦБ предусматривает увеличение вдвое территориального коэффициента в регионах с высокими рисками страхового мошенничества в системе ОСАГО. В терминологии РСА такие регионы называются «токсичными». Пока кандидатами на включение в токсичный список значатся Ингушетия и Новосибирская область. Впрочем, без всякого обоснования на мошенничество будет повышен территориальный коэффициент и в 14 других населенных пунктах различных регионов РФ. В 12 городах его предлагается снизить.
В РСА объясняют необходимость удвоения стоимости ОСАГО в двух регионах активными действиями злоумышленников.
«Согласно новому проекту указания ЦБ, наибольшие изменения ждут Республику Ингушетию и Новосибирскую область — лидеров антирейтинга «Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» Банка России», — уточнили в РСА.
На вопрос «Газеты.Ru» о принципе выбора этих двух регионов при наличии других высокорисковых, а также о том, планируется ли в дальнейшем расширить практику применения двойного коэффициента на другие субъекты РФ, в РСА не ответили.
В число регионов, где предлагается удвоить стоимость ОСАГО, не попал Дагестан, который также входит в «красную» зону по рискам мошенничества. Центробанк к рисковой зоне относит также Челябинскую, Ульяновскую и Липецкую области, Хабаровский и Приморский края, Карачаево-Черкесскую и Чеченскую республики, Татарстан и Северную Осетию — Аланию.
Просто предлог, чтобы повысить ОСАГО
Введение двойного тарифа по ОСАГО со ссылкой на большую активность мошенников в том или ином регионе может распространиться и на другие субъекты РФ, убежден вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.
«Лада-Приора» на месте происшествия
«Непонятно, почему установлены эти два региона сейчас. Поэтому нет и гарантии того, что завтра их не будет 50, а послезавтра — вся страна.
Может быть, обкатывают новый механизм», — сказал Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт также сомневается в необходимости повышения на 40% базовой ставки ОСАГО для мотоциклистов, поскольку статистика их аварийности искажена авариями с участием питбайков, которые не ставят на государственный учет и не страхуют по ОСАГО.
«Огромное количество мототехники, которая попадает в аварии — это питбайки, а не обычные мотоциклы. Когда происходит ДТП, Госавтоинспекция часто пишет в протоколе, что это мотоциклы. Этот правовой пробел необходимо закрывать», — заявил Шапарин.
С одной стороны, повышение стоимости полиса ОСАГО для мотоциклов оправдано из-за их опасности, но с другой — они эксплуатируются только летом, обращает внимание адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. А страховка платится за весь календарный год, напоминает юрист.
«При ДТП с мотоциклом, как правило, страдает и его водитель, выплата идет и по здоровью. Но нужно понимать, что мотоцикл эксплуатируется не весь год, и говорить, что он несет риски круглогодично, наверное, неправильно», — рассуждает Радько в беседе с «Газетой.Ru».
За мошенников накажут всех
Введение же двойного тарифа для регионов с высокими рисками мошенничества скорее приведет к массовому отказу водителей от оформления ОСАГО, считает адвокат Сергей Радько. Он напомнил, что сейчас уже десятки тысяч россиян ездят без полисов ОСАГО, потому что не доверяют автогражданке из-за неадекватных выплат, намеренно занижаемых страховщиками.
«Наверняка может увеличиться количество водителей, которые будут ездить без полиса ОСАГО, либо покупать полис подешевле. Тем более непонятно,
почему за мошеннические действия, которые кто-то совершает, должны платить все автомобилисты.
Может быть, с мошенниками нужно бороться через правоохранительные органы?», — приводит аргументы юрист.
Мошеннические действия должны выявляться МВД во взаимодействии со страховыми компаниями, которые могут обращаться в полицию с заявлениями, соглашается Антон Шапарин из НАС.
«Наказывать всех людей тарифом из-за того, что страховые компании бездействуют, контрпродуктивно. Это приводит к уменьшению количества страхующихся. А тут еще заплати за себя и за того парня», — подчеркивает он.
По словам Шапарина, сейчас в системе ОСАГО занижают выплаты за счет занижения стоимости запчастей в справочниках РСА, по которым рассчитывается сумма компенсации при авариях. Расширение тарифного коридора приведет к подорожанию полисов, предупредил он.
«Это подорожание на 15%, потому что 60% всех полисов продаются по верхней границе тарифного коридора, а остальные — недалеко от этой верхней границы. Причем это подорожание значительно больше уровня инфляции», — заключил Шапарин.
Проект указания ЦБ размещен для общественного обсуждения. После завершения всех необходимых процедур, связанных с его разработкой и принятием он будет направлен на регистрацию в Минюст, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе регулятора.