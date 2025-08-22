Эксперт напомнил об увеличении штрафов за непропуск машин с мигалками

В России с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск машин со спецсигналом

Штрафы за непропуск автомобилей со специальными сигналами увеличатся в России с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС почетный адвокат, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Он подчеркнул, что со следующего месяца не будет иметь значение, что это за автомобиль.

«Если машина подает специальный сигнал — сирену, и есть колпак, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен на обочине остановиться», — сказал Ольшанский, добавив, что также нельзя будет обгонять кортеж.

Согласно нововведению, за непропуск водителями машин скорой помощи, полиции или пожарной группы с включенными проблесковыми маячками и сиреной грозит штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев. Такое же наказание будет и за отказ пропустить кортеж, а также машины, не имеющие опознавательных знаков, но с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.

В июле вступили в силу изменения в ПДД, предусматривающие новые нормы для водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. До этого правилами контролировалась общая обязанность уступать дорогу без конкретизации порядка действий.

Ранее водителям объяснили, что делать, если не получается уступить дорогу транспорту с мигалками.