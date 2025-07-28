Водителям объяснили, что делать, если не получается уступить дорогу транспорту с мигалками

Водители, к которым приближается машина с мигалками и сиреной, обязаны уступить ей полосу, даже если им некуда или нельзя перестроиться, однако, при этом важно не нарушать правила дорожного движения. Об этом ЕАН рассказал автоюрист Евгений Сидоров.

«Если перестроиться безопасно невозможно — например мешает сплошная полоса, физически нет места или обочина не приспособлена для движения, — водитель не должен действовать вразрез с другими нормами ПДД. В таком случае целесообразно снизить скорость, включить аварийку и зафиксировать невозможность маневра. Это может пригодиться при разборе ситуации или при обжаловании штрафа», — уточнил Сидоров.

Он напомнил, что, согласно новым поправкам в ПДД, россияне обязаны освободить полосу при приближении транспорта с включенными синими или синими и красными маяками и звуковым сигналом. Если мигалка только синяя, они должны будут освободить дорогу только самой спецмашине, если и красная, и синяя — всей колонне. Такие сигналы устанавливают на машинах полиции, Росгвардии, ФСБ, ФСО, пожарных, скорой помощи и не только.

С 26 июля в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), предусматривающие новые нормы для водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. До этого правилами контролировалась общая обязанность уступать дорогу без конкретизации порядка действий.

Ранее автоэксперт назвал сумму, на которую надо штрафовать водителей за непропуск авто со спецсигналами.