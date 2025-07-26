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В России ввели новые ПДД по предоставлению преимущества для спецмашин

В РФ начали действовать правила предоставления преимущества машинам с мигалками
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С 26 июля в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), предусматривающие новые нормы для водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на изменения в КоАП, утвержденные Советом Федерации.

До этого правилами контролировалась общая обязанность уступать дорогу без конкретизации порядка действий. Нововведения предполагают, что водитель должен освободить полосу движения с помощью перестроения или совершить иной маневр, который поможет автомобилю проехать.

Кроме того, ранее закон предусматривал запрет на обгон автомобилей со спецсигналами. Теперь дорогу нужно уступать не только автомобилям с цветографической окраской, среди которых скорая помощь, полиция, пожарные, но и машинам с мигалками без специальных обозначений. Обычно подобный транспорт используется для перевозки высокопоставленных должностных лиц.

За нарушение ПДД грозит штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей.

Незадолго до этого в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей.

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.

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