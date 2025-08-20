На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Сергея Бодрова не смог выкупить автомобиль отца

Mash: сын Бодрова отказался покупать Land Rover отца из-за отсутствия денег
Telegram-канал Клиент всегда прав

Сын актера Сергея Бодрова Александр отказался покупать автомобиль Land Rover Defender отца из-за отсутствия денег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам женщины, продающей автомобиль, Бодров купил машину в 2000 году, а после она перешла во владение жене актера. Нынешняя владелица Land Rover утверждает, что узнала о хозяине транспортного средства после его приобретения. Сам автомобиль стоял полтора года без дела.

Издание подчеркивает, что женщина предлагала сыну Бодрова выкупить Defender в марте этого года, но тот отказался из-за отсутствия денег.

Накануне стало известно, что в России выставили на продажу внедорожник, которым когда-то владел актер Сергей Бодров. За машину актера просят 1,2 млн рублей. Land Rover Defender находится в Серове Свердловской области. Согласно данным в объявлении, автомобиль оснащен дизельным 2,5-литровым мотором мощностью 122 л.с. с механической коробкой передач. Пробег составляет 370 тыс. км.

