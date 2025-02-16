Редкий минивэн Lada с малым пробегом выставили на продажу в России

В России на продажу выставили редкий минивэн Lada с малым пробегом

В Самарской области выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом, сообщает «Российская газета».

«Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная», — отмечается в публикации.

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей. Первоначально «Надежда» выпускалась с круглыми фарами, позднее в ходе рестайлинга она получила блок-фары от седана ВАЗ-2110.

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