Стало известно, штрафуют ли водителей праворульных авто за разговор пассажира по телефону

Современные комплексы автоматической фиксации нарушений на основе искусственного интеллекта достаточно умны, сообщает Quto со ссылкой на заместителя генерального директора ГК «Урбантех» Александра Домбровского.

«Камеры свободно определяют местоположение водителя, независимо от того, с какой стороны расположен руль, а также идентифицируют непристёгнутый ремень безопасности и у водителя, и у пассажира», — сказал эксперт.

Управление автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, грозит штрафом 1,5 тыс. рублей.

До этого в Московской области в камеры стали внедрять функцию распознавания водителей, которые используют смартфон за рулем.

За данное правонарушение жители области получат штраф в размере полторы тысячи рублей. В минтрансе Подмосковья напомнили, что несколько лет назад комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать непристегнутые ремни.

Ранее Минфин в восемь раз увеличил план по штрафам за ПДД.