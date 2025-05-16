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Объем автомобильных штрафов для россиян может вырасти в восемь раз

Минфин ожидает рост поступлений от нарушителей ПДД в восемь раз до ₽52 млрд
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство финансов ожидает рост поступлений в бюджет от нарушителей правил дорожного движения в восемь раз — с 6,4 млрд рублей до 52,8 млрд рублей. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на законопроект об изменениях в бюджет РФ на 2025 год.

Такое изменение прогнозов связано как с увеличением штрафов, так и с существенным снижением скидки за их оперативную оплату. Отмечается, что четверть доходов от штрафов теперь будет идти в федеральную казну, а остальные 75% — в казну регионов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, рост поступлений в бюджет на фоне роста штрафов может быть воспринят властями как успешная мера, что может привести к новым повышениям штрафов и других обязательных платежей, в том числе налогов и пошлин.

До этого в Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой.

Ранее в России в трое выросли штрафы за езду несовершеннолетних на электросамокатах.

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