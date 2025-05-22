В Подмосковье камеры стали фиксировать новое нарушение

В Подмосковье камеры начали ловить водителей, отвлекающихся на телефон

В Московской области в камеры стали внедрять функцию распознавания водителей, которые используют смартфон за рулем. Об этом сообщает Минтранс области.

«В настоящее время данный вид нарушения фиксируют 30 комплексов – выявлено уже 105 фактов использования мобильных устройств», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

За данное правонарушение жители области получат штраф в размере полторы тысячи рублей.

В Минтрансе напомнили, что несколько лет назад комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать непристегнутые ремни

До этого Московская городская дума приняла закон о штрафе в 5 тыс. рублей за отсутствие у таксиста аттестации.

«Водителей такси в Москве, не прошедших обязательную аттестацию, ждет штраф. Соответствующие изменения по инициативе фракции партии «Единая Россия» внесены в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы на заседании столичного парламента», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее Минфин в восемь раз увеличил план по штрафам за ПДД.