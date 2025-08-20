На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме связали «блатные» номера с криминальными группировками

Депутат Гусев: «блатные» номера могут вызвать общественное недовольство
Константин Чалабов/РИА Новости

Регистрация автомобилей с «блатными» номерами может вызвать общественное недовольство. Об этом ТАСС заявил первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия — За правду», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Регистрация автомобилей с так называемыми «блатными» номерами, где есть такие комбинации букв типа «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и «ВОР», может не только вызывать общественное недовольство, но и ассоциироваться с криминальными группировками и антисоциальными явлениями», — сказал депутат.

Гусев добавил, что граждане вправе самостоятельно выбрать комбинации на номерных знаках. Однако, по его словам, им стоит учитывать, что некоторые варианты могут способствовать распространению негативных стереотипов. При этом, как отметил парламентарий, законодательно регулировать «блатные» номера не требуется.

18 августа вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выступил с предложением изъять из оборота автомобильные номера «АУЕ» и «ВОР». Если такие знаки будут изъяты, владельцам машин придется их перерегистрировать.

Ранее автоэксперт Попов высказался о выводе из обращения номеров с буквами АУЕ.

