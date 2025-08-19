На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это абсурд»: автоэксперт Попов высказался о выводе из обращения номеров АУЕ

Автоэксперт Попов: запрет автономеров АУЕ доведет законодательство до абсурда
Telegram-канал «Mash»

Запрет «экзотических» комбинаций в автомобильных номерах в России не нужен. Об этом в интервью «Постньюс» заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Выведение тех или иных комбинаций номеров из оборота — это довольно дорогостоящая история», — сказал Попов.

По его словам, увидеть какое-либо нарушение можно в огромном количестве знаков, включая безобидные инициалы ААР или ХАМ. Мера доведет законодательство страны до абсурда.

До этого фотографию внедорожника Mercedes-Benz G-класса с номерами А777УЕ, которую пользователь Александр К. выложил у себя на странице, суд признал экстремистской символикой. Мужчину оштрафовали на две тысячи рублей.

Позже вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выступил с предложением изъять из оборота автомобильные номера АУЕ (организация запрещена в России) и ВОР. Соответствующее письмо с просьбой направлено в МВД РФ.

Если номера АУЕ и ВОР будут изъяты, владельцам таких машин придется их перерегистрировать.

По данным канала Mash, сейчас экстремистские номера с АУЕ стоят от 65 тыс. до 1,7 млн рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за несообщение ГАИ о переезде.

