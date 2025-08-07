На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа средняя цена китайского автомобиля в России

«Авто.ру»: cредняя цена нового авто китайской марки составляет 3,52 млн рублей
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Средняя стоимость нового автомобиля китайской марки в июне 2025 гв России составила 3,52 млн рублей. Об этом сообщает «Авто.ру».

«У китайских производителей средняя цена нового автомобиля составила 3,52 миллиона рублей – снижение на 1,6% в месячном выражении и лишь на один процент выше, чего год назад», — сообщает «Авто.ру».

Средняя стоимость новой машины российских производителей демонстрирует наибольшую стабильность: месячное снижение составило символическую одну десятую процента, а с начала года – всего 0,8%. Годовой рост — 1,6%.

В число моделей с самым большим снижением средней цены вошёл Hongqi HS5 – его стоимость упала сразу на 7,2%, с 3,67 до 3,40 млн рублей. Существенно подешевели и такие автомобили, как Haval Jolion (–4,1%, до 2,49 млн руб.), Tank 400 (–3,7%, до 5,98 млн руб.), Soueast S09 (–3,5%, до 3,80 млн руб.) и Chery Tiggo 8 (–2,8%, до 3,49 млн руб.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

«Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее были названы автомобильные бренды, от которых отказываются российские дилеры.

