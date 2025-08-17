На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве

Прокуратура: автомобиль каршеринга упал в реку из-за проезда Lexus на красный свет
Водитель Lexus, после столкновения с которым машина каршеринга опрокинулась в реку в Москве, ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает столичная прокуратура.

«Предварительно, водитель автомобиля «Лексус» двигалась на запрещающий сигнал светофора», — сообщает канал.

Инцидент произошел 16 августа в районе Рубцовской набережной. Столкнулись Lexus и автомобиль каршеринга, который в последующем пробил ограждение и упал в реку.

В результате произошедшего пострадали два человека, один из которых — ребенок. Всего в машине находились пять человек, трое из которых — дети.

До этого в Москве у мотоциклиста выпали деньги во время движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель грузовика останавливает транспорт и начинает собирать разбросанные деньги. Далее на записи видно, что на обочине стоят около десяти машины, вокруг которых ходят люди и собирают купюры, лежащие на трассе.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей.

