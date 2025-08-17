Стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве

Водитель Lexus, после столкновения с которым машина каршеринга опрокинулась в реку в Москве, ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает столичная прокуратура.

«Предварительно, водитель автомобиля «Лексус» двигалась на запрещающий сигнал светофора», — сообщает канал.

Инцидент произошел 16 августа в районе Рубцовской набережной. Столкнулись Lexus и автомобиль каршеринга, который в последующем пробил ограждение и упал в реку.

В результате произошедшего пострадали два человека, один из которых — ребенок. Всего в машине находились пять человек, трое из которых — дети.

