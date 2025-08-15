Если не моча, то кровь: гаишники по-новому проверят водителей на опьянение

С начала осени изменится процедура проверки водителя на состояние алкогольного и наркотического опьянения: если водитель замешкается с мочеиспусканием для анализа, то у него возьмут кровь. Также увеличатся интервалы между продувками и время отправления на химико-токсикологическое исследование. Подробности в материале «Газеты.Ru».

С 1 сентября в России обновится регламент проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, включая процедуру для водителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова.

Он подчеркнул, что глобальных перемен в процедуре не произошло, но будут важные нововведения.

«Так, увеличился интервал между двумя продувками алкотестером, раньше он составлял 15-20 минут, а с 1 сентября будет 15-25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ — в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь», — рассказал Машаров.

Среди других изменений — обязательное указание приема лекарств в направлении на исследование, а также новые требования к хранению биоматериалов.

« Медорганизации теперь обязаны хранить пробы в течение 3 месяцев, а электронные данные масс-спектрометрии — 5 лет», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, новый порядок должен обеспечить современные стандарты и повысить объективность освидетельствования. Если водитель придет к выводу, что результаты проверки недостоверные, то он сможет легко добиться справедливости в суде, добавил эксперт.

Штрафы

Сейчас за отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет (ст. 12.26 КоАП РФ).

«Ужесточение правил — это серьезный шаг к повышению безопасности на дорогах»,

— подчеркнул эксперт.

При этом, по информации Машарова, технические требования со стороны государства и проверяющих органов к алкотестерам не изменились. Остались прежние модели устройств, поскольку методика анализов работает по прежним алгоритмам, уточнил он.

Кого коснется

Новые правила медосвидетельствования, помимо водителей, распространятся, например, на работников, появившихся пьяными на службе; на несовершеннолетних; на тех, кто совершил административные правонарушения. Такая процедура проводится в случаях, когда освидетельствование требуется для уголовных дел .

Весной этого года обсуждались более радикальные изменения, но в итоговую версию они не вошли. Зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов сообщал, что предлагаемые изменения содержали двойные стандарты для автомобилистов и пешеходов.

«Все спорные моменты из черновика убрали», — сказал ТАСС зампред комиссии ОП по безопасности Холодов.

Новый регламент, утвержденный приказом Минздрава, заменит правила 2015 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Права будут изымать после врача

В конце июня Госдума приняла в окончательном чтении законопроект правительства, который расширяет полномочия Госавтоинспекции по аннулированию ранее зарегистрированных водительских удостоверений. Такой порядок теперь возможен, если у автомобилиста во время медосмотра зафиксированы противопоказания к вождению.

Действующие правила обязывают водителей проходить медосвидетельствования с периодичностью раз в 10 лет при получении или замене водительского удостоверения. Водители-профессионалы проходят плановые медосмотры каждые два года. Шоферы пассажирского транспорта и перевозчиков опасных грузов должны проходить ежедневные предрейсовые и послерейсовые осмотры.

По новым правилам водителя смогут отправить на внеочередное медицинское обследование, если при диспансеризации или медосмотре найдут заболевания, не позволяющие управлять машиной.

«Водитель, получивший уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, обязан сделать это в течение трех месяцев»,

— говорится в тексте законе. В силу он вступит 1 марта 2027 года.

Медицинское заключение передадут в органы МВД России, которые и примут решение о лишении прав. За отказ от медосвидетельствования также лишат прав.