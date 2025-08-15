Видео: в Москве мотоциклист разбросал деньги по дороге и уехал

В Москве на видео сняли, как водители собирали разбросанные на дороге деньги

В Москве у мотоциклиста выпали деньги во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Мотоциклист на Северо-Восточной хорде на ходу выронил пачки пятитысячных купюр. Водитель уехал, не заметив пропажи», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель грузовика останавливает транспорт и начинает собирать разбросанные деньги. Далее на записи видно, что на обочине стоят около десяти машины, вокруг которых ходят люди и собирают купюры, лежащие на трассе.

До этого в городе Всеволожске Ленинградской области автобус с пассажирами и Toyota Land Cruiser вылетели в кювет после столкновения. В общественном транспорте находилось 10 пассажиров, пострадавших госпитализировали, одного из них — в крайне тяжелом состоянии. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения.

Кроме того, в Москве на Каширском шоссе автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей.