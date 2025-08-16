На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве каршеринг с тремя детьми вылетел в реку и попал на видео

В Москве автомобиль с людьми пробил ограждение и вылетел в реку Яузу
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве автомобиль с людьми вылетел в Яузу в районе Рубцовской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«На месте работают спасатели, людей смогли поднять из воды», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль находится в воде, при этом в момент падения транспорт пробил ограждение.

По данным Telegram-канал «Осторожно Москва», в результате произошедшего пострадали два человека, один из которых — ребенок. Всего в машине находились пять человек, трое из которых — дети, сообщил источник РЕН ТВ.

Также сообщается, что перед падением каршеринг столкнулся с Lexus.

До этого в Москве у мотоциклиста выпали деньги во время движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель грузовика останавливает транспорт и начинает собирать разбросанные деньги. Далее на записи видно, что на обочине стоят около десяти машины, вокруг которых ходят люди и собирают купюры, лежащие на трассе.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей.

