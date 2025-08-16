Детеныша крупного хищника сняли на видео автомобилисты из Улан-Удэ

В Улан-Уде на видео попало, как медвежонок перебегал проезжую часть

В Улан-Удэ медвежонок бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Медвежонок перебежал дорогу в районе перевала Пыхта. Для тех, кто собирался в ту сторону подышать воздухом, будьте осторожны», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как медвежонок перебегает дорогу перед проезжающим автомобилем и скрывается в зарослях.

До этого сообщалось, что на Сахалине местные жители нашли лисенка с переломанными лапами, который лежал на проезжей части.

«На дороге в Невельском районе местные жительницы обнаружили лисенка с серьезными травмами конечностей. <…> У животного сломаны лапы, повреждены внутренние органы и сломаны лопатки. Предположительно, зверька сбил автомобиль», — говорится в публикации.

По словам девушек, на дороге они заметили двух лисят: один лежал на проезжей части без движения, второй находился рядом на обочине. Раненое животное отвезли в город Невельск, откуда позже отправили в Холмск для проведения операции.

