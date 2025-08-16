На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Детеныша крупного хищника сняли на видео автомобилисты из Улан-Удэ

В Улан-Уде на видео попало, как медвежонок перебегал проезжую часть
true
true
true
close
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Улан-Удэ медвежонок бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Медвежонок перебежал дорогу в районе перевала Пыхта. Для тех, кто собирался в ту сторону подышать воздухом, будьте осторожны», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как медвежонок перебегает дорогу перед проезжающим автомобилем и скрывается в зарослях.

До этого сообщалось, что на Сахалине местные жители нашли лисенка с переломанными лапами, который лежал на проезжей части.

«На дороге в Невельском районе местные жительницы обнаружили лисенка с серьезными травмами конечностей. <…> У животного сломаны лапы, повреждены внутренние органы и сломаны лопатки. Предположительно, зверька сбил автомобиль», — говорится в публикации.

По словам девушек, на дороге они заметили двух лисят: один лежал на проезжей части без движения, второй находился рядом на обочине. Раненое животное отвезли в город Невельск, откуда позже отправили в Холмск для проведения операции.

Ранее осел игнорировал ПДД в Анапе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами