В Ленобласти автобус с людьми и Toyota Land Cruiser вылетели в кювет

Mash: автобус и Toyota вылетели в кювет после жесткого столкновения в Ленобласти
Telegram-канал «Прокуратура Ленинградской области»

В городе Всеволожске Ленинградской области автобус с пассажирами и Toyota Land Cruiser вылетели в кювет после столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«ДТП произошло сегодня утром — на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова. В автобусе находилось 10 пассажиров, пострадавших госпитализировали, одного из них — в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения. По информации канала, на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшей аварии. Всеволожская прокуратура также начала проверку.

До этого в Москве на Каширском шоссе автомобиль перевернулся в момент столкновения. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей.

