Автомобиль с москвичом перевернулся в жестком ДТП и попал на видео

В Москве на видео сняли автомобиль после жесткого кульбита на дороге

В Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Каширское шоссе. Перевертыш», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

До этого сообщалось, что в Белгороде беспилотник атаковал автомобиль с водителем в момент движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как беспилотник ударяет по движущейся машине, после чего — взрывается. От взрыва автомобильные детали разлетаются по проезжей части, а транспорт воспламеняется, при этом водитель, находясь уже в горящей машине, сворачивается с дороги и выбегает. На помощь к нему подбегают прохожие. Далее на записи заметно, как пламя полностью охватывает транспорт, и он сгорает.

Ранее в Уфе на видео сняли, как спасатели деблокировали пострадавшую, зажатую в авто.