Лось пробил голову Вице-Мисс Россия в момент жесткого ДТП

Вице-Мисс Россия 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова погибла в аварии с лосем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«ДТП произошло еще в июле в Тверской области. Перед машиной, в которой находилась Александрова, выскочил лось. Животное пробило лобовое стекло и тяжело травмировало Ксению, сидевшую на пассажирском сидении», — говорится в сообщении.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

По информации канала, в результате произошедшего Александрова получила черепно-мозговую травму, девушку доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Медики пытались спасти пострадавшую, стабилизируя ее состояние, но 12 августа девушка в ДТП умерла. В аккаунте конкурса «Мисс Вселенная» опубликовали пост с соболезнованиями, в котором отметили, что грация, красота и дух девушки «оставили незабываемый след в семье «Мисс Вселенная».

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль Porsche, на котором Александрова попала в ДТП, получил повреждения.

Ранее россиянка погибла в ДТП в Египте.