На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лось пробил голову Вице-Мисс Россия в момент жесткого ДТП

Baza: Вице-Мисс Россия 2017 погибла в аварии с лосем
true
true
true
close
kseniyaalexandrova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Telegram-канал «Baza»

Вице-Мисс Россия 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова погибла в аварии с лосем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«ДТП произошло еще в июле в Тверской области. Перед машиной, в которой находилась Александрова, выскочил лось. Животное пробило лобовое стекло и тяжело травмировало Ксению, сидевшую на пассажирском сидении», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего Александрова получила черепно-мозговую травму, девушку доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Медики пытались спасти пострадавшую, стабилизируя ее состояние, но 12 августа девушка в ДТП умерла. В аккаунте конкурса «Мисс Вселенная» опубликовали пост с соболезнованиями, в котором отметили, что грация, красота и дух девушки «оставили незабываемый след в семье «Мисс Вселенная».

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль Porsche, на котором Александрова попала в ДТП, получил повреждения.

Ранее россиянка погибла в ДТП в Египте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами