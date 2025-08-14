Россиянка погибла в ДТП в Египте

Россиянка погибла в ДТП с автобусом в Египте

Россиянка погибла в ДТП на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и Каир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Каире.

«Ночью 14 августа по дороге из Шарм- эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу- Рудайс», — говорится в сообщении Telegram-канала Russian Embassy in Egypt.

По информации канала, в настоящее время Консульский отдел Посольства, египетские власти, туроператор «Coral Travel» и страховая компания взаимодействуют и готовы к оказанию помощи.

Также сообщается, что в результате ДТП травмы получили несколько человек, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого в Белгороде беспилотник атаковал автомобиль с водителем в момент движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как беспилотник ударяет по движущейся машине, после чего — взрывается.

Ранее грузовик устроил массовое ДТП на МКАД.