Стали известны подробности ДТП в Египте, в котором погибла россиянка

Coral Travel: в автобусе, который попал в ДТП в Египте, было 19 человек

В автобусе, следовавшем из Шарм-эш-Шейха в Каир, который попал в ДТП, находилось 19 человек, сообщает РИА Новости в пресс-службе туроператора Coral Travel.

«В автобусе было 19 человек, он следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир», — сообщил туроператор.

Об инциденте стало известно 14 августа. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу- Рудайс.

По данным Telegram-канала Russian Embassy in Egypt, в настоящее время Консульский отдел Посольства, египетские власти, туроператор «Coral Travel» и страховая компания взаимодействуют и готовы к оказанию помощи.

Позже выяснилось, что водитель автобуса уснул за рулем.

