Грузовик устроил массовое ДТП на МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как грузовик на скорости влетел в авто
В Москве на МКАД грузовик влетел в остановившуюся машину. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 68 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль останавливается на оживленной дороге, после чего перед ним встает «Газель». В этот момент грузовик, который едет по МКАД на большой скорости, врезается в остановившиеся машины. На записи также заметно, как человек успевает отбежать с сторону за несколько секунд до столкновения.

До этого сообщалось, что в Белгороде беспилотник атаковал автомобиль с водителем в момент движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как беспилотник ударяет по движущейся машине, после чего — взрывается. От взрыва автомобильные детали разлетаются по проезжей части, а транспорт воспламеняется, при этом водитель, находясь уже в горящей машине, сворачивается с дороги и выбегает. На помощь к нему подбегают прохожие. Далее на записи заметно, как пламя полностью охватывает транспорт, и он сгорает.

Ранее автомобиль с москвичом перевернулся в жестком ДТП.

