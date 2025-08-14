На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна причина ДТП с российскими туристами в Египте

Shot: водитель уснул за рулем автобуса с российскими туристами в Египте
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Водитель уснул за рулём автобуса с российскими туристами по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир на экскурсию к пирамидам.Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В автобусе находилось 50 российских туристов. По словам отдыхающих, водитель в какой-то момент начал совершать странные резкие манёвры на скорости, вилял из стороны в сторону — и в итоге автобус перевернулся» — сообщает канал.

Сейчас россиян допрашивает местная полиция.

Об инциденте стало известно 14 августа. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу- Рудайс.

По данным Telegram-канала Russian Embassy in Egypt, в настоящее время Консульский отдел Посольства, египетские власти, туроператор «Coral Travel» и страховая компания взаимодействуют и готовы к оказанию помощи.

До этого в Белгороде беспилотник атаковал автомобиль с водителем в момент движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как беспилотник ударяет по движущейся машине, после чего — взрывается.

Ранее грузовик устроил массовое ДТП на МКАД.

