На видео сняли, как спасатели деблокировали зажатую в салоне уфимку после жесткого ДТП

В Уфе на видео сняли, как спасатели деблокировали пострадавшую, зажатую в авто

В Уфе спасатели деблокировали пострадавшую женщину, которую зажало в автомобиле в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Вчера вечером произошла авария в Калининском районе Уфы, на улице Перспективной. Девушку пассажира KIA 1996 г.р. зажало, поэтому на место направили не только скорую помощь, сотрудников ГАИ, пожарных МЧС, но и спасателей», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что девушка без сознания находится в поврежденном транспорте, при этом прибывшие спасатели деблокируют пострадавшую.

По информации канала, после спасения пострадавшую передали прибывшим на место ДТП медикам. Также сообщается, что в результате произошедшего пострадали четыре человека.

До этого сообщалось, что в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4. На кадрах видно, что «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент столкновения иномарка вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли медики и спасатели.

Ранее в Москве сотрудник МВД за рулем Jaguar спровоцировал ДТП.