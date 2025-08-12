На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Дело замнут»: в Москве сотрудник МВД за рулем Jaguar спровоцировал ДТП

Baza: в Москве мотоциклист врезался в Jaguar с сотрудником МВД внутри
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

В Москве мотоциклист врезался в Jaguar, за рулем которого ехал сотрудник МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Вечером 6 августа 37-летний мотоциклист Дмитрий Мохначев ехал по Новокуркинскому шоссе, как вдруг прямо перед ним появился Jaguar XKR, водитель которого решил развернуться через двойную сплошную. Избежать столкновения не удалось — из-за удара Дмитрий сильно пострадал, у него диагностировали перелом шейки бедра со смещением», — говорится в сообщении.

По словам пострадавшего, после ДТП водитель выбежал из автомобиля, извинился, после чего достал удостоверение и представился 52-летним майором полиции в отставке. В протоколе правоохранители написали, что в момент аварии за рулем сидела хозяйка машины и жена майора.

Также мотоциклист отметил, что очевидцы аварии отказались подписывать документ, карту ДТП, которая была составлена с нарушениями. Спустя неделю после аварии байкера не вызвали на опрос и не предоставили ему никакой информации о ходе следствия. Теперь пострадавший опасается, что «дело замнут».

Ранее в Приморье на видео сняли кульбит автобуса с людьми после удара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами