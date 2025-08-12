«Дело замнут»: в Москве сотрудник МВД за рулем Jaguar спровоцировал ДТП

Baza: в Москве мотоциклист врезался в Jaguar с сотрудником МВД внутри

В Москве мотоциклист врезался в Jaguar, за рулем которого ехал сотрудник МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Вечером 6 августа 37-летний мотоциклист Дмитрий Мохначев ехал по Новокуркинскому шоссе, как вдруг прямо перед ним появился Jaguar XKR, водитель которого решил развернуться через двойную сплошную. Избежать столкновения не удалось — из-за удара Дмитрий сильно пострадал, у него диагностировали перелом шейки бедра со смещением», — говорится в сообщении.

По словам пострадавшего, после ДТП водитель выбежал из автомобиля, извинился, после чего достал удостоверение и представился 52-летним майором полиции в отставке. В протоколе правоохранители написали, что в момент аварии за рулем сидела хозяйка машины и жена майора.

Также мотоциклист отметил, что очевидцы аварии отказались подписывать документ, карту ДТП, которая была составлена с нарушениями. Спустя неделю после аварии байкера не вызвали на опрос и не предоставили ему никакой информации о ходе следствия. Теперь пострадавший опасается, что «дело замнут».

