На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разорванный на части «УАЗ Патриот» попал на видео после жесткого ДТП в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на видео сняли «УАЗ Патриот» и Audi A4 после жесткого ДТП
true
true
true

В Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в Белореченском районе на ФАД «Майкоп-Бжедухабль- Усть-Лабинск- Кореновск» произошло <…> ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно установлено, что водитель «УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу, в запрещенном месте, где столкнулся с «Ауди А4», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент столкновения иномарка вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли медики и спасатели.

По информации канала, в результате произошедшего 32-летний водитель отечественного автомобиля, 37-летний водитель Audi A4 и 10-летний мальчик получили травмы, несовместимые с жизнью. Пострадал 13-летний пассажир иномарки. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморье на видео сняли кульбит автобуса с людьми после удара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами