Автомобили разлетелись по МКАД после ДТП, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как авто отлетели в сторону после жесткого столкновения

В Москве на МКАД автомобили разлетелись после столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 45-км МКАД (внеш.)», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина врезается в заднюю часть белого автомобиля. От удара машины отбрасывает в стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На записи также заметно, что в результате столкновения машины получили повреждения.

До этого сообщалось, что в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4. На кадрах видно, что «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент столкновения иномарка вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли медики и спасатели.

Ранее машина на скорости влетела в остановку с людьми в Подмосковье.