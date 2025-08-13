Появилось видео, на котором машина на скорости влетела в остановку с людьми в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как авто на скорости влетел в людей на остановке

В городе Долгопрудном Московской области автомобиль врезался в остановку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Долгопрудный. Автомобиль врезался в остановку с людьми возле местного ТЦ на Лихачевском проспекте. Два пешехода серьезно пострадали», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль едет на большой скорости и боком врезается в остановку, на которой стоят люди. От удара машина подлетает. На записи также заметно, как за несколько секунд до столкновения прохожие успевают отбежать.

