«Жесткая авария на МКАД»: фура и грузовик попали на видео после столкновения

В Москве на МКАД столкнулись фура и грузовик, движение было затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием фуры и грузовика «Газель» произошло на 36-м км МКАД. <…> из-за аварии затруднено движение в сторону области», — рассказали очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что от столкновения кабину большегруза развернуло посреди оживленной дороги. На место аварии прибыли спасатели, правоохранители и медики. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали люди.

До этого сообщалось, что в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4. На кадрах видно, что «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент столкновения иномарка вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли медики и спасатели.

Ранее машина на скорости влетела в остановку с людьми в Подмосковье.