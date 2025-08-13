В Красноярском крае на видео попало, как грузовик влетел в пенсионерку

В городе Кодинске Красноярского края грузовик сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«51-летний водитель ехал по крайней правой полосе, не остановился и снес 69-летнюю женщину», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина неторопливо переходит дорогу в оборудованном для пешеходов месте. В этот момент ее сбивает грузовик, при этом другой автомобиль останавливается перед пенсионеркой.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с тяжелыми травмами. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по факту аварии.

