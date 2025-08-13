На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пугает своим видом»: воронежец без трусов игнорировал ПДД и попал на фото

В Воронеже сняли голого мужчину, гуляющего по проезжей части
true
true
true
close
Подслушано Воронеж/VK

В Воронеже голый мужчины гулял по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Мужчина гуляет по Воронежу и пугает своим видом прохожих. Воронежцы заметили его на Пеше-Стрелецкой сегодня утром, также его видели на Космонавтов. Рассказывают, что он заходит в магазины и смущает окружающих», — говорится в сообщении.

Очевидцы сфотографировали мужчину. На кадрах заметно, как полностью обнаженный человек идет по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте.

До этого сообщалось, что в Самаре мужчина обнажился на проезжей части перед людьми. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голый мужчина неторопливо идет по тротуару возле проезжей части, при этом рядом с ним находятся люди и проезжают автомобили. На опубликованных в сети фотографиях заметно, как самарец в трусах переходит проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте.

Кроме того, в Нижнем Новгороде голый мужчина шел по проезжей части.

Ранее полуголая россиянка прошла по дороге и попала на видео.

