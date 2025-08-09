Полуголая россиянка прошла по проезжей части и попала на видео

На видео попало, как россиянка в нижнем белье оделась на дороге

В России девушка оделась на проезжей части. Видео появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах заметно, как россиянка в нижнем белье бежит по проезжей части, в этот момент она начинает надевать пиджак, штаны, галстук и очки. Также заметно, как мимо девушки проезжают автомобили.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде голый мужчина шел по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина трогает себя на дороге, при этом нижегородец сначала идет по пешеходному переходу, а после выходит на проезжую часть. На записи также заметно, как мимо нарушителя проезжает черный легковой автомобиль.

Кроме того, в городе Арзамасе Нижегородской области голая женщина шла по проезжей части.

«Помогите, кто-нибудь! Пожалуйста, у меня немеют ноги!» — говорила женщина.

На опубликованных в сети кадрах видно, как полуголая женщина идет по проезжей части.

Ранее правоохранители серьезно поговорили с Выксунским онанистом из автобуса.