В Самаре мужчина обнажился перед прохожими и автомобилистами

В Самаре мужчина снял трусы и прошелся по дороге
В Самаре мужчина обнажился на проезжей части перед людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Утро на проспекте Кирова. Возле дома №74 проветривался обнаженный мужчина», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голый мужчина неторопливо идет по тротуару возле проезжей части, при этом рядом с ним находятся люди и проезжают автомобили. На опубликованных в сети фотографиях заметно, как самарец в трусах переходит проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде голый мужчина шел по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина трогает себя на дороге, при этом нижегородец сначала идет по пешеходному переходу, а после выходит на проезжую часть. На записи также заметно, как мимо нарушителя проезжает черный легковой автомобиль.

Ранее полуголая россиянка прошла по проезжей части и попала на видео.

