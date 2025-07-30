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Нижегородец без трусов трогал себя на проезжей части и попал на видео

В Нижнем Новгороде на видео сняли, как голый мужчина гулял по проезжей части
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В Нижнем Новгороде голый мужчина шел по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина трогает себя на дороге, при этом нижегородец сначала идет по пешеходному переходу, а после выходит на проезжую часть. На записи также заметно, как мимо нарушителя проезжает черный легковой автомобиль.

До этого сообщалось, что в городе Арзамасе Нижегородской области голая женщина шла по проезжей части.

«Помогите, кто-нибудь! Пожалуйста, у меня немеют ноги!» — говорила женщина.

На опубликованных в сети кадрах видно, как полуголая женщина идет по проезжей части.

Кроме того, в городе Мурино Ленинградской области обнаженная девушка залезла на капот автомобиля. Судя по видео, водитель попытался успокоить девушку и увести подальше от дороги, но не удалось — через несколько секунд она снова выбежала к проезжей части.

Ранее нижегородец без трусов прополз по проезжей части и попал на видео.

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