На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Штрафы за шумные автомобили ночью могут вырасти в 10 раз

Депутат Колунов: штрафы за шумные автомобили ночью могут вырасти в 10 раз
true
true
true
close
schankz/Shutterstock/FOTODOM

Штрафы за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих нормы шума в ночное время, могут увеличиться с 500 до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению в Госдуме, сообщил РИА Новости депутат Сергей Колунов.

«Речь об ужесточении наказания для тех, кто нарушает покой граждан, не дает спать по ночам», — подчеркнул парламентарий.

Документ также предусматривает задержание автомобилей с модифицированными глушителями и фиксацию нарушений шумомерами, совмещенными с видеокамерами.

Регионы получат право повышать штрафы до 30 тысяч рублей. Для контроля будет использоваться сертифицированный комплекс «Эфир», способный измерять уровень шума.

В середине июня о повышении штрафов за шумные авто в ночное время предупреждал Егор Васильев.

В августе 2024 года депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. По его словам, выявлять такие машины можно с помощью специальных приборов.

Ранее россиянам рассказали, как могут наказать за громкую музыку в машине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами