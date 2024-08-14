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В Госдуме предложили аннулировать регистрацию шумных автомобилей

Депутат Хамзаев предложил аннулировать регистрацию сильно шумящих автомобилей

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Depositphotos

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, выявлять такие машины можно с помощью специальных приборов.

«Нужно доработать закон, прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта, списывать номера за езду на шумном авто. В том числе используя информацию с камер с микрофонами, которые, например, уже установлены в Москве», — отметил Хамзаев.

Он отметил, что граждане различных российских городов стали жаловаться на шумные машины. Сигналы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных мегаполисов.

До этого координатор Московского городского отделения партии ЛДПР Роман Крастелев предложил поднять штраф за превышение водителями авто и мотоциклов уровня шума с 500 рублей до 25 тысяч рублей.

По его словам, полиция Санкт-Петербурга первой среди российских регионов стала использовать эффективный правовой механизм для наказания водителей автомобилей и мотоциклов с громкими выхлопами.

В полиции Санкт-Петербурга появился специальный прибор для замера уровня шума на месте. Только за одни выходные водителей 15 автомобилей привекли к ответственности за превышение уровня шума мотора.

Ранее сообщалось, что россиянам хотят запретить заправлять авто со скрытыми номерами.

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