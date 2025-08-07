Завод Haval в Тульской области временно остановит свою работу

Тульский завод по производству Haval закроется на техработы с 11 по 24 августа

В Тульской области временно остановится производство на заводе Haval в связи с техническими работами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сообщается, что перерыв в работе продлится с 11 по 24 августа.

С 2019 года предприятие выпустило более 380 тысяч единиц авто, при этом в ассортимент входит шесть моделей кроссоверов Haval.

В мае стало известно, что Федеральная служба охраны (ФСО) России закупила новейшие китайские кроссоверы Haval F7. Такое наблюдение было сделано в ходе мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

Сообщалось, что, вероятно, китайские кроссоверы тульской сборки стали брать взамен выработавших свой ресурс Volkswagen Passat B5 и Ford Focus II и III поколений.

До этого китайский автопроизводитель Haval планировал начать серийный выпуск гибридных автомобилей в России. По данным декларации ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», производство новой модели планировалось начать на заводе в Тульской области.

