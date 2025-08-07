На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Завод Haval в Тульской области временно остановит свою работу

Тульский завод по производству Haval закроется на техработы с 11 по 24 августа
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора Тульской области

В Тульской области временно остановится производство на заводе Haval в связи с техническими работами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сообщается, что перерыв в работе продлится с 11 по 24 августа.

С 2019 года предприятие выпустило более 380 тысяч единиц авто, при этом в ассортимент входит шесть моделей кроссоверов Haval.

В мае стало известно, что Федеральная служба охраны (ФСО) России закупила новейшие китайские кроссоверы Haval F7. Такое наблюдение было сделано в ходе мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

Сообщалось, что, вероятно, китайские кроссоверы тульской сборки стали брать взамен выработавших свой ресурс Volkswagen Passat B5 и Ford Focus II и III поколений.

До этого китайский автопроизводитель Haval планировал начать серийный выпуск гибридных автомобилей в России. По данным декларации ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», производство новой модели планировалось начать на заводе в Тульской области.

Ранее были названы самые популярные авто в Москве и других регионах России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами