Сотрудники Федеральной службы охраны РФ стали пользоваться китайскими кроссоверами Haval F7

В России Федеральная служба охраны (ФСО) закупила новейшие китайские кроссоверы Haval F7, сообщает Motor.

«Haval F7 у спецслужбы появился на мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы. Вероятно, китайские кроссоверы тульской сборки берут взамен выработавших свой ресурс Volkswagen Passat B5 и Ford Focus II и III поколений», - говорится в сообщении портала.

Дилеры Haval начали продажи в России нового поколения кроссовера F7 в августе 2024 года.

Длина F7 составляет 4780 мм при колесной базе 2800 мм. Клиренс — от 183 до 191 мм. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.) и передним приводом, а также с турбированным двухлитровым двигателем (192 л.с.). Оба силовых агрегата сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.

В базовое оснащение входят шесть подушек безопасности, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, задний парктроник и система кругового обзора, тканевая отделка сидений.

В топовой версии есть панорамная крыша, вентиляция передних кресел, датчик бесконтактного открывания багажника, проекционный дисплей, система распознавания дорожных знаков.

Ранее бренд Omoda раскрыл подробности о новом флагманском кроссовере для РФ.