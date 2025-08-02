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Названы самые популярные авто в Москве и других регионах России

«Автостат»: Geely Monjaro — самая популярная модель в Москве
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Haval

Лидером отечественного рынка по продажам по итогам 6 месяцев 2025 года стала Lada Granta (681 тыс. шт.). Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

На втором месте расположились Lada Vesta, а на третьем — Haval Jolion.

При этом в Москве лидер рынка другой -— Geely Monjaro. На втором месте оказался Belgee X50, а на третьей — Haval Jolion. В Санкт-Петербурге же Haval Jolion является лидером рынка.

«В большинстве регионов России лидером является LADA Granta. Но встречаются и исключения. Например: Калининградская область — Kaiyi X3 Pro — 183 шт (5,7%). Приморский край — Haval Jolion - 69 шт (3,8%), Сахалин — УАЗ Патриот — 27 шт (6,5%)», — отметил Целиков.

До этого на заводе под Калугой началось производство кроссоверов Haval M6 по полному циклу, со сваркой и окраской кузова.

«Благодаря концептуальному проектированию и модификации конвейерных систем удалось в кратчайшие сроки наладить производство Haval M6 по полному циклу. Был разработан и внедрен аналог системы управления потоком, сформирована и адаптирована под серийное производство компонентная база», — передавала компания «Автомобильные технологии».

Ранее стало известно, что «КамАЗ» займет место запрещенных грузовиков в РФ.

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