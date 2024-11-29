Haval планирует серийный выпуск гибридов в России

Китайский автопроизводитель Haval планирует начать серийный выпуск гибридных автомобилей в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на полученную ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» декларацию.

В документе указано, что производство новой модели планируется начать на заводе в Тульской области. Речь может идти о кроссовере Haval H-Dog. Его заводской номер, по информации отраслевых изданий, — B16. При этом в декларации речь идет об автомобиле типа В16G.

В настоящее время в линейке китайского производителя в России нет гибридных автомобилей.

О планах по выпуску гибридных автомобилей Haval в мае «Газете.Ru» сообщал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. Ожидалось, что гибридная версия может появиться и у бюджетной Haval Jolion.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что компания «Автомобильные технологии» на площадке завода «ПСМА Рус» в Калуге в 2025 году начнет выпуск кроссоверов Haval M6. По его словам, мощностей предприятия достаточно для выпуска до 100 тыс. машин в год.

Ранее на УАЗе началось производство новых российских автомобилей.