Московскую блогершу наказали за раздавленную «геликом» толпу

Раскрыто наказание для блогерши, давившей толпу на Gelandewagen в Петербурге

Московскую блогершу Ирину Кулаго, которая въехала в толпу на своем Gelandewagen в Санкт-Петербурге, приговорили к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Кулаго <...> в ходе возникшего конфликта между ее супругом и сотрудниками бара, проследовала к своему автомобилю Mercedes-Benz G63 AMG, припаркованному у вышеуказанного дома, села на водительское место, запустила двигатель, привела автомобиль в движение и направилась ко входу в бар. Там Кулаго умышленно направила автомобиль в сторону скопления людей», — говорится в публикации.

По словам подсудимой, она хотела увезти на автомобиле своего мужа, но из-за волнения перепутала передачи и наехала на мужчину. Один из них получил травмы. Свою вину Кулаго признала частично.

При этом наказание для подсудимой отсрочили — отбывать свой срок она отправится, как только ее ребенку исполнится 14 лет.

