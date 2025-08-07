На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московскую блогершу наказали за раздавленную «геликом» толпу

Раскрыто наказание для блогерши, давившей толпу на Gelandewagen в Петербурге
Московскую блогершу Ирину Кулаго, которая въехала в толпу на своем Gelandewagen в Санкт-Петербурге, приговорили к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Кулаго <...> в ходе возникшего конфликта между ее супругом и сотрудниками бара, проследовала к своему автомобилю Mercedes-Benz G63 AMG, припаркованному у вышеуказанного дома, села на водительское место, запустила двигатель, привела автомобиль в движение и направилась ко входу в бар. Там Кулаго умышленно направила автомобиль в сторону скопления людей», — говорится в публикации.

По словам подсудимой, она хотела увезти на автомобиле своего мужа, но из-за волнения перепутала передачи и наехала на мужчину. Один из них получил травмы. Свою вину Кулаго признала частично.

При этом наказание для подсудимой отсрочили — отбывать свой срок она отправится, как только ее ребенку исполнится 14 лет.

До этого в Казани председатель правления союза художников Татарстана в нетрезвом состоянии сбил трех детей на пешеходном переходе.

После наезда на детей водитель фургона скрылся с места происшествия. В МВД Татарстана сообщили, что личность водителя установлена, он задержан.

Водитель признался, что был за рулем нетрезв. На него составлено четыре административных протокола. Двое детей после наезда были госпитализированы, один — отпущен домой после оказания помощи.

Ранее автомобиль попал под поезд в Нижегородской области.

